Բեռլինում նախօրեին տեղի ունեցած զանգվածային վրաերթի համար կասկածվողը մայրաքաղաքի Սպանդաու արվարձանի սեփական այգիների համալիրում սպանվել է, երբ փորձել է սուր կտրող-ծակող գործիքով հարձակվել ոստիկանների վրա, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով ոստիկանությանը։
«Ըստ նախնական տվյալների՝ նա սուր կտրող-ծակող գործիքով վազել է ոստիկանների ուղղությամբ, ինչից հետո ոստիկանները կրակ են բացել։ Չնայած նրա կյանքը փրկելու՝ Բեռլինի հրշեջ ծառայության ջանքերին, նա տեղում մահացել է», - ասվում է տարածված հաղորդագրության մեջ։
Շաբաթ երեկոյան Բեռլինի ԼԳԲՏ համայնքի մարդաշատ միջոցառման ժամանակ զանգվածային վրաերթի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել, ևս 17-ը՝ վիրավորվել էին, ոմանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հաղորդվել էր, որ իրավապահները որոնում են մեղավորներին։
Ավելի ուշ ոստիկանությունից մանրամասնել էին, որ որպես կասկածյալ որոնում են «Բեռլինի իսլամիստական շրջանակների անդամի» և միջոցներ են ձեռնարկում նրան ձերբակալելու ուղղությամբ։
Բեռլինում զանգվածային վրաերթի համար կասկածվողը սպանվել է, հայտնել են ոստիկանությունից
Բեռլինում նախօրեին տեղի ունեցած զանգվածային վրաերթի համար կասկածվողը մայրաքաղաքի Սպանդաու արվարձանի սեփական այգիների համալիրում սպանվել է, երբ փորձել է սուր կտրող-ծակող գործիքով հարձակվել ոստիկանների վրա, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով ոստիկանությանը։