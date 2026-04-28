Բելգորոդում ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարվածներից երեք մարդ է զոհվել

Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի տարբեր շրջաններում մեքենաների վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ ևս երեքը, հայտնել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը։
Հաղորդվում է նաև, որ գիշերը ուկրաինական ուժերը կրկին հարվածել են Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանին (վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երրորդ անգամ): Սա հաստատվել է ականատեսների տեսանյութերի աշխարհագրական դիրքով և NASA FIRMS ծառայության տվյալներով:
Կրասնոդարի օպերատիվ շտաբի տվյալներով՝ «անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելուց» հետո նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել, աշխատանքներ են տարվում այն մարելու համար:
Կիևը դեռ չի մեկնաբանել հաղորդագրությունները: