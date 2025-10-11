Բելառուսում միջոցառումներ են իրականացվում՝ ԶՈւ-ն հասցնելու մարտական ​​պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի

Բելառուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարությամբ իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ՝ զինված ուժերը մարտական պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի հասցնելու համար, հայտնել է Պաշտպանության նախարարությունը:
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ միջոցառումներն իրականացվում են «մարտական պատրաստության ստուգման շրջանակներում»:
Թե երբ, ինչ ծավալով ու որքան ժամանակ են շարունակվելու այդ միջոցառումները, Մինսկը չի հաղորդել:
Սա հաջորդում է սեպտեմբերին Ռուսաստանի հետ անցկացված «Զապադ» համատեղ զորավարժություններին, որոնց ընթացքում ռուսական տակտիկական միջուկային զենքի և «Օրեշնիկ» հիպերձայնային հրթիռների փորձարկումներ են իրականացվել։