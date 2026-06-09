Բայրամովն ու Բոճորիշվիլին շեշտել են Հարավային Կովկասի աճող ռազմավարական նշանակությունը

Ստամբուլում նախօրեին հանդիպել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն և Վրաստանի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոճորիշվիլին։
Նախարարները նշել են էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում համատեղ նախագծերի՝ տարածաշրջանային, գլոբալ նշանակությունը, ներառյալ Հարավային գազային միջանցքը, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին և Միջին միջանցքը, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի և Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության ու կայունության ապահովումը, ընդգծել են՝ Եվրոպան և Ասիան կապող կարևոր միջանցքի կարգավիճակում Հարավային Կովկասի աճող ռազմավարական նշանակությունը։