Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆիդան. Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի հետ երկխոսությունը՝ Ադրբեջանի հետ համակարգմամբ

Թուրքիան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, APA-ի փոխանցմամբ՝ Ստամբուլում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը:

Նա ընդգծել է, որ հույս ունեն՝ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը՝ առանց հետաձգումների:

Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ «Ադրբեջանի հիմնավորված մտահոգությունները պետք է լուծվեն»։

Արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Թուրքիան կանի հնարավոր ամեն ինչ Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար, և, որ կողմերի ցուցաբերած կամքը տարածաշրջանի համար հստակ հնարավորությունների պատուհան է բացել:

Հաքան Ֆիդանը նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի հետ երկխոսությունը՝ Ադրբեջանի հետ համակարգմամբ։

Ֆիդանի խոսքով՝ վերջին չորս տարիների ընթացքում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։



XS
SM
MD
LG