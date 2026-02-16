Բացատրելով Պուերտո Ռիկոյի և ԱՄՆ կապը՝ Բեդ Բանիի հետ

Ինչպես է ստացվել, որ պուերտոռիկացի երգիչ Բեդ Բաննին, ով ամերիկյան ազգային ֆուտբոլի եզրափակչի ընդմիջումը Պուերտո Ռիկոյին ու Լատինական Ամերիկային նվիրված տոնի էր վերածել, այդքան ջանասիրաբար ներգրավված է Միացյալ Նահանգների հասարակական ու մշակութային կյանքում…. Սա նաև այն պատճառով, որ Բեդ Բանիի հայրենիք Պուերտո Ռիկոն համարյա Միացյալ Նահանգներ է, բայց պաշտոնապես ԱՄՆ նահանգ չէ:
Բեդ Բանիի ելույթը նախագահ Թրամփն անձամբ չէր հավանել: Ինքը Բեդ Բանին էլ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականությանն է դեմ:
