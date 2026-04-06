Բաքուն արձագանքել է Պեսկովին՝ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարության առնչությամբ

Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Հայաստանի որոշումն ընդունվել է առանց Մոսկվայի մասնակցության։
Բաքուն նշել է, որ այդ կապակցությամբ դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմին, կառավարությանը և ԱԳՆ-ին են ներկայացվել Ադրբեջանի դիրքորոշումը՝ կապված «Ադրբեջանի ղարաբաղյան տարածաշրջանը քաղաքական շահարկումներում օգտագործելու անթույլատրելիության հետ» և իրենց ակնկալիքները նման գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ:
Բաքուն շեշտել է, որ «ոչ մի երկիր, այդ թվում՝ Ռուսաստանը երբևէ կասկածի տակ չի դրել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում՝ ղարաբաղյան տարածաշրջանը»:
Մոսկվայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ երբ նա Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, դրանից հետո «ներադրբեջանական դարձած այս հարցին ՀԱՊԿ-ի միջամտությունը բոլորովին ճիշտ չէր լինի»: Փաշինյանն էլ, իր հերթին, հակադարձել էր, թե դա արել է միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի ղեկավարն է երկու անգամ հրապարակային Ղարաբաղն Ադրբեջան անվանել:
Պեսկովը նախօրեին նշել է, որ իր երկիրը որևէ առնչություն չունի Հայաստանի իշխանությունների քայլի հետ՝ հավելելով՝ Մոսկվայում ակնկալում են, որ այս հարցը քննարկելիս ռուսական կողմին հղումներ չեն արվի։