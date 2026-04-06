Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքուն արձագանքել է Պեսկովին՝ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարության առնչությամբ

Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Հայաստանի որոշումն ընդունվել է առանց Մոսկվայի մասնակցության։

Բաքուն նշել է, որ այդ կապակցությամբ դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմին, կառավարությանը և ԱԳՆ-ին են ներկայացվել Ադրբեջանի դիրքորոշումը՝ կապված «Ադրբեջանի ղարաբաղյան տարածաշրջանը քաղաքական շահարկումներում օգտագործելու անթույլատրելիության հետ» և իրենց ակնկալիքները նման գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ:

Բաքուն շեշտել է, որ «ոչ մի երկիր, այդ թվում՝ Ռուսաստանը երբևէ կասկածի տակ չի դրել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում՝ ղարաբաղյան տարածաշրջանը»:

Մոսկվայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ երբ նա Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, դրանից հետո «ներադրբեջանական դարձած այս հարցին ՀԱՊԿ-ի միջամտությունը բոլորովին ճիշտ չէր լինի»: Փաշինյանն էլ, իր հերթին, հակադարձել էր, թե դա արել է միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի ղեկավարն է երկու անգամ հրապարակային Ղարաբաղն Ադրբեջան անվանել:

Պեսկովը նախօրեին նշել է, որ իր երկիրը որևէ առնչություն չունի Հայաստանի իշխանությունների քայլի հետ՝ հավելելով՝ Մոսկվայում ակնկալում են, որ այս հարցը քննարկելիս ռուսական կողմին հղումներ չեն արվի։

XS
SM
MD
LG