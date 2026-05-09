Բահրեյնը հայտարարել է, որ ձերբակալել է 41 անձի, որոնք կապված են եղել ԻՀՊԿ-ի հետ

Բահրեյնի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ձերբակալել է 41 անձի: Reuters-ը, հղում անելով Բահրեյնի պետական լրատվական գործակալության, հայտնում է, որ նրանք կապված են եղել Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) հետ։
Նախարարությունը հայտնել է, որ անվտանգության մարմինները բացահայտել են Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված խումբ՝ հավելելով, որ դատախազի կողմից հետաքննությունները ներառել են նաև իրանական հարձակումների նկատմամբ համակրանքի հետ կապված դեպքեր։
Իրանը կրակ է բացել Բահրեյնում և Պարսից ծոցի այլ երկրներում գտնվող ԱՄՆ-ն ունի ռազմական բազաների ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը փետրվարի 28-ին պատերազմ սկսեցին Իրանի դեմ։