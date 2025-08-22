Մատչելիության հղումներ

Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների գործով ևս երկու մեղադրյալ կմնան կալանքի տակ

Լրացված
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով դատական նիստ, արխիվ
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով մեղադրյալ Տիգրան Գալստյանի կալանքը ևս երկարաձգվեց երեք ամսով: Դատախազ Հայկ Հովհաննիսյանը միջնորդեց դատարանին երկարաձգել կալանքը, պնդեց` նա ազատության մեջ կխոչընդոտի քննությանը, կթաքնվի և կա ռիսկ, որ նոր հանցանք կկատարի:

Թե՛ մեղադրյալը, թե՛ նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հերքեցին վերագրվող հանցանքը, պնդեցին, որ անգամ հիմնավոր կասկած չկա, մեղադրանքի հիմքում դրվել է հեռախոսային մի խոսակցություն՝ ծուխ բերել-չբերելու մասին: Այսպես կոչված «գենդեր փարթիի» ծխի մասին է խոսքը, ասաց փաստաբանը:

Մեղադրյալ Կարո Օլումուշյանը ևս երեք ամիս կանցկացնի բանտում: Փաստաբանն ասաց, որ նրա մեղքն այն է, որ մեղադրյալ, «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի վարորդն է: Նրան վերագրվում է 60 գործողություն, բայց որևէ մեկի հետ առնչություն չունի, պնդեց փաստաբանն ու առաջարկեց մեկուկես միլիոն դրամ գրավ՝ պաշտպանյալի ազատության կամ տնային կալանքի համար:

Երեկ ևս երեք ամսով կալանավորված պատգամավոր Արթուր Սարգսյանն ասաց` իր վարորդը կապ չունի որևէ գործողության հետ, առհասարակ չի հետաքրքրվում քաղաքականությամբ: Մինչդեռ դատախազը հակադարձեց`կա ռիսկ, որ ազատության մեջ կխոչընդոտի քննությանը, կթաքնվի և նոր հանցանք կգործի:

Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների գործով 18 մեղադրյալներից արդեն 8 հոգու կալանքը երկարաձգվեց: Եվս երեք մեղադրյալ տնային կալանքի տակ է:

Գալստանյանն ու նրա թիմակիցները մեղադրվում են ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար, մեղքը չեն ընդունում։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ու նրա 17 համախոհները այս քրեական գործը համարում են շինծու:


