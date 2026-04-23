Բագրատ արքեպիսկոպոսի կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով

Դատարանը ևս երկու ամսով երկարաձգեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ, «Սրբազան պայքար» շարժման ղեկավար Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կալանքը:
Դատավորը, լսելով պաշտպանական ու մեղադրող կողմերին, հայտարարեց, որ վարույթին խոչընդոտելու, հանցանք կատարելու ռիսկերը այս պահին չեն վերացել, և այլընտրանքային խափանման միջոցներն «ի զորու չեն ապահովելու Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի պատշաճ օրինական վարքագիծը»:
Դատավորի այս հայտարարությունից հետո ահաբեկչության ու իշխանության զավթման փորձի համար մեղադրվող Բագրատ արքեպիսկոպոսն իր կալանքի երկաձգմանը չանդրադարձավ, միայն դժգոհեց, որ մեղադրողները իրեն շարունակում են աշխարհիկ անունով դիմել՝ դա համարելով վիրավորանք: Դատախազն արձագանքեց, թե սա աշխարհիկ դատավարություն է, և որևէ մեկին վիրավորելու նպատակ չունեն:
Գալստանյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղադրանքը:
Այս պահին այս գործով 18 մեղադրյալներից կալանավայրում են միայն Բագրատ սրբազանն ու Վահագն Չախալյանը։ Պատգամավոր Արթուր Սարգսյանն ու ևս 4 հոգի տնային կալանքի տակ են, մյուսներն ազատության մեջ են։
Գալստանյանի կալանքը երկարաձգվել էր փետրվարին: