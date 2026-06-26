ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնին այս պահին առաջադրվել են Ալխաս Ղազարյանը և Վահագն Ալեքսանյանը

ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնին այս պահին «Քաղաքացիական պայմանագրից» առաջադրվել են Ալխաս Ղազարյանը և Վահագն Ալեքսանյանը:
Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը «Ազատությանը» հաստատեց, որ արդեն առաջադրել է իր թեկնածությունը ԱԺ փոխխոսնակի պաշտոնում։
Կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ նախօրեին «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտնել էր, որ արդեն առաջադրվել է ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնին:
Նախօրեին «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ԱԺ նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը:
ԱԺ նախագահի աթոռի համար պայքարում էին երեք թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։