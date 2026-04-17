ԱԺ-ում շարունակվում է կառավարության ծրագրի 2025-ի կատարողականի քննարկումը

Ազգային ժողովում շարունակվում է կառավարության 2021-2026 թթ-ի ծրագրի անցած տարվա կատարողականի քննարկումը։ Պատգամավորների ելույթներին կհետևի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ ելույթը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները շարունակում են պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին քաղաքականությունը, իսկ հայտարարված խաղաղությունն էլ կեղծ է:
Իշխանականները, մինչդեռ, հակադարձում են՝ խաղաղությունը հաստատված է, ընդդիմությունն էլ սպառնալիք այդ խաղաղությանը։ ՔՊ-ական Լիլիթ Ստեփանյանն անգամ հայտարարեց. «Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր բրենդ է, ՀՀ վարչապետը բրենդն է»: