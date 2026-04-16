ԱԺ-ում շարունակվեց կառավարության ծրագրի 2025-ի կատարողականի քննարկումը

Խորհրդարանում այսօր շարունակվեց կառավարության ծրագրի անցած տարվա կատարողականի քննարկումը։ Վարչապետը, նախարարները ներկայացնում էին անցած տարվա կառավարության կատարած աշխատանքը և անդրադառնում նաև 2021-2026 թվականի իրենց ծրագրի կատարմանը: Վարչապետի ելույթը նախօրեին էր, այսօր շարունակեց պատասխանել պատգամավորների հարցերին, նիստին ներկա չէին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները: Ընդդիմադիր պատգամավորները, թեև վարչապետի ելույթը չէին լսում, նրան հարցեր չէին ուղղում, բայց նիստերի դահլիճ էին գալիս այն ժամանակ, երբ նախարարներն էին ելույթ ունենում.
Մանրամասները՝ տեսանյութում.