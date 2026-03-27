ԱԺ նախագահի հետ միջադեպի փաստով վարույթ է նախաձեռնվել խուլիգանության հոդվածով

Ազգային ժողովի նախագահի հետ երեկվա միջադեպից կես օր հետո Քննչական կոմիտեն խուլիգանության հոդվածով վարույթ է նախաձեռնել, ընդ որում՝ որպես խուլիգանական արարքի ենթադրյալ հեղինակ մատնանշվում է միայն քաղաքացի Միքայել Մարգարյանը:
Ոստիկանությունից Քննչական ուղարկված հաղորդման համաձայն՝ Մարգարյանը երեկ «իրականացրել է խուլիգանական գործողություններ, մասնավորապես՝ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից և բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարհական վերաբերմունք դրսևորելով՝ հայհոյանք և անպարկեշտ արտահայտություններ է հնչեցրել»:
Գլխավոր դատախազությունն էր ոստիկանների՝ հանցագործության մասին հաղորդումն ուղարկել իրավապահներին, երբ Ալեն Սիմոնյանն ու քաղաքացի Միքայել Մարգարյանը միմյանց հասցեին հայհոյանքներ հնչեցրեցին:
Մարգարյանին ու ևս մեկ քաղաքացու բերման ենթարկեցին ոստիկանություն, ապա երեք ժամ անց ազատ արձակեցին՝ ենթարկելով վարչական պատասխանատվության:
Մեղադրյալներ դեռ չկան: