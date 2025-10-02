ԱԺ-ն արտահերթ նիստ է գումարում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության վերաբերյալ հայտարարություն ընդունելու համար

Քիչ անց խորհրդարանն արտահերթ նիստ կգումարի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ ընդունելու համար։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նիստին չեն մասնակցի։
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով՝ խաղաղության հաստատման մասին հայտարարությունները կեղծ են, և իրենք չեն մասնակցի այդ օրակարգով «Քաղաքացիական պայմանագրի» նախաձեռնած նիստին։
Ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը նաև հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում պնդում է, թե նախագիծը «առնչություն չունի իրական խաղաղության հետ»։
«Հայտարարությունում, ինչպես նաև Վաշինգտոնում ընդունված որևէ համաձայնությունում տեղ չեն գտել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներն ազատելու, Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների շուտափույթ ազատ արձակման, արցախահայության անվտանգ վերադարձի իրավունքի, Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը կանխելու պահանջները», - ընդգծում է «Հայաստան» խմբակցությունը՝ պնդելով. - «Սա հերթական նվաստացուցիչ հայտարարությունն է, որը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար»: