«Ազատ Ասիա» ռ/կ-ը կդադարեցնի աշխատանքը

«Ազատ Ասիա» ռադիոկայանը հայտարարում է, որ կդադարեցնի արտադրությունը ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորման դադարեցումից հետո։
Ռադիոկայանը, որը հիմնադրվել է գրեթե երեք տասնամյակ առաջ՝ Չինաստանի և անկախ լրատվամիջոցներ չունեցող այլ ասիական երկրների մասին լուսաբանելու համար, արդեն կրճատել կամ արձակուրդի էր ուղարկել աշխատակիցների ավելի քան 90 տոկոսին, նվազեցրել էր արտադրությունը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մարտին կրճատեց կառավարության կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցների մեծ մասը։
RFA-ի փակումը տեղի է ունենում հենց այն ժամանակ, երբ Թրամփը հանդիպում է Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հետ Ասիա կատարած իր այցի ընթացքում և փորձում բարելավել հարաբերությունները։
RFA-ն հայտարարել է, որ այլընտրանք չունի և ուրբաթ օրվանից կդադարեցնի բոլոր լրատվական արտադրությունները, ինչն առաջին անգամն է՝ 1996 թվականին եթեր դուրս գալուց ի վեր։
RFA-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Բեյ Ֆանգի խոսքով՝ խնայված գումարը կարող է ուղղվել աշխատակիցների համար նախատեսված փոխհատուցման փաթեթներին, որոնք այժմ պաշտոնապես կազատվեն աշխատանքից։
««Ազատ Ասիա» ռադիոկայանը բաց է նոր եկամտի աղբյուրներ ստանալու համար, որպեսզի կարողանա վերսկսել իր գործունեությունը։ Մենք փորձում ենք պահպանել այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ կլինի վերսկսելու համար։ Ես իսկապես զգում եմ, որ սա ժամանակի դեմ պայքար է։ Մենք պետք է այս ֆինանսավորումը ստանանք հնարավորինս արագ», - ասել է նա։
«Ազատ Ասիա» ռադիոկայանի փակումը «նվեր է Սի Ծինփինի նման բռնապետերին», հատկապես «այն ժամանակ, երբ Պեկինը ջանասիրաբար վերահսկում է՝ որ պատմությունների մասին կարելի է խոսել երկրում», - ասել է Չինացի մարդու իրավունքների պաշտպանների ցանցի համագործադիր տնօրեն Սոֆի Ռիչարդսոնը։
