Այս տարի բուհեր ընդունված արցախցիները ուսման վճարի փոխհատուցում կստանան. նախարար

Բարձրագույն հաստատություններ ընդունված արցախցիների ուսման վարձն այս ուսումնական տարում էլ կփոխհատուցվի, լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը:

«Այս քաղաքականությունը կշարունակվի. բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվել են առաջին կուրս բարձրագույն կրթության մակարդակում, վճարովի համակարգում սովորղները կստանան կրթաթոշակ ուսման վարձի փոխհատուցման համար: Առաջիկայում կլինեն կառավարության որոշումները: Այս հարցը բարձրացնում են, ու տեղին է»,- ասաց նախարարը:

Ըստ նրա՝ խոսքը 240 ուսանողի մասին է:

Արցախցի առաջին կուրսեցիները վերջին օրերին ահազանգում էին, որ լուրեր ունեն՝ կառավարությունը դադարեցրել է ուսման վարձի փոխհատուցումը: «Ազատության» հետ զրույցում Աննա Նազարյանը, որ ընդունվել է Հայ-ռուսական սլավոնական համալսրարան, երեկ պատմել է, որ իր դիմումին պատշաճ չէին արձագանքել ու հիշեցրել էին 2006-ի որոշումը, որով նախատեսվում է առաջադիմության կամ սոցիալական խնդիրների համար նախատեսված աջակցություն:

Ադրբեջանի զինված հարձակումից հետո, երբ մարդիկ բռնի տեղահանվեցին ու տեղափոխվեցին Հայաստան, կառավարությունը որոշումներ ընդունեց նրանց աջակցելու համար: Փոխհատուցման համար հաշվի են առնվում նաև ցուցաբերած առաջադիմությունը:

