Այսօր պատերազմի ընթացքում ամենաինտենսիվ հարվածները կհասցվեն Իրանին. Փիթ Հեգսեթը

ԱՄՆ-ն կշարունակի հարվածել Իրանին և այսօր պատերազմի ընթացքում ամենաինտենսիվ հարվածները կհասցվեն, ռազմարշավի 14-րդ օրը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը:
Փիթ Հեգսեթը հայտնել է, որ Իրանում առ այսօր 15,000 թիրախի են հարվածել և ոչնչացրել են նրանց հարձակողական կարողությունների մեծ մասը, շուտով կոչնչացվեն նաև պաշտպանության ոլորտի բոլոր ընկերությունները, որպեսզի չկարողանան զենք արտադրել:
Նախարարի պնդմամբ՝ Իրանի ղեկավարությունը հուսահատված է և թաքնվել է գետնի տակ, ինչպես անում են «առնետները»։ ԱՄՆ-ն տեղյակ է, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը վիրավոր է, հավանաբար, այլանդակված, դրա համար էլ խուսափում է երևալ հանրությանը և առաջին ուղերձը տեքստային էր, ոչ թե տեսանյութ:
«Նրա հայրը մահացած է։ Նա վախեցած է, վիրավոր, փախուստի մեջ է և զուրկ լեգիտիմությունից։ Սա խառնաշփոթ է նրանց համար։ Ո՞վ է պատասխանատու Իրանում։ Նույնիսկ Իրանը կարող է չիմանալ դա», - նշել է Փիթ Հեգսեթը։