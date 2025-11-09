ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով ժամանակավորապես խափանվել է Վորոնեժի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը

Գիշերը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով ժամանակավորապես խափանվել է Ռուսաստանի հարավ-արևմտյան Վորոնեժ քաղաքում էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման մատակարարումը, այսօր այս մասին հայտարարել է մարզի նահանգապետը։ Հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի նշել Վորոնեժում խփված որևէ անօդաչու թռչող սարքի մասին: Նախարարությունը հայտնում է միայն, թե իր ստորաբաժանումները քանի անօդաչու թռչող սարք են ոչնչացրել, այլ ոչ թե՝ թե քանիսն է արձակել Ուկրաինան:
Գերատեսչությունը հայտնել է, որ գիշերը ոչնչացվել է ուկրաինական 44 անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ 43-ը՝ Բրյանսկի սահմանային շրջանում և մեկը՝ Ռուսաստանի հարավում գտնվող Ռոստովի մարզում:
Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել: