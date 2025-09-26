ԱԹՍ-երը կրկին չափազանց մոտ են թռչում ատոմակայաններին. Գրոսսի

Գիշերը անօդաչու թռչող սարք է խոցվել և պայթել Հարավուկրաինական ատոմակայանի պարագծից մոտ 800 մետր հեռավորության վրա, ասվում է Ատոմային Էներգիայի միջազգային գործակալության հայտարարության մեջ:
Տուժածների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել:
Գործակալության հայտարարության մեջ, որը հրապարակել է գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսսին, ասվում է, որ հաստատությունում աշխատող դիտորդների խումբը տեղեկացվել է, որ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան և հինգշաբթի վաղ առավոտյան գործարանի մոնիտորինգի տարածքում նկատվել են 22 անօդաչու թռչող սարքեր: Որոշ անօդաչու թռչող սարքեր թռչել են մինչև 500 մետր հեռավորության վրա։
Գրոսսին ասել է, որ դիտորդները կրակոցներ և պայթյուններ են լսել առավոտյան ժամը 1-ի սահմաններում, իսկ ավելի ուշ այցելել են անօդաչու թռչող սարքի անկման վայր և տեսել, որ մոտակա մետաղական կոնստրուկցիաները վնասվել են բեկորներից:
«Անօդաչու թռչող սարքերը կրկին չափազանց մոտ են թռչում ատոմակայաններին, ինչը վտանգում է միջուկային անվտանգությունը», - գրել է նա: