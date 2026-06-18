Ասքերով․ «Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցի իրավունք ունի վերադառնալ իր նախնիների հողը»

«Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցի իրավունք ունի վերադառնալ իր նախնիների հողը»,- այսօր Օրդուբադում, «Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» 3-րդ համաժողով-փառատոնի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Զիյաֆեթ Ասքերովը։
«Վերադարձն արևմտյան ադրբեջանցիների օրինական, պատմական և բարոյական իրավունքն է, քանի որ այդ հողերը մեր հնամենի տարածքներն են»,- Report.az կայքի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը՝ հավելելով նաև, թե «Արևմտյան Ադրբեջանի թեման Հայաստանին ուղղված տարածքային պահանջ չէ»։