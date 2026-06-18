Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ասքերով․ «Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցի իրավունք ունի վերադառնալ իր նախնիների հողը»

Արխիվ
Արխիվ

«Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցի իրավունք ունի վերադառնալ իր նախնիների հողը»,- այսօր Օրդուբադում, «Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» 3-րդ համաժողով-փառատոնի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Զիյաֆեթ Ասքերովը։

«Վերադարձն արևմտյան ադրբեջանցիների օրինական, պատմական և բարոյական իրավունքն է, քանի որ այդ հողերը մեր հնամենի տարածքներն են»,- Report.az կայքի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը՝ հավելելով նաև, թե «Արևմտյան Ադրբեջանի թեման Հայաստանին ուղղված տարածքային պահանջ չէ»։


XS
SM
MD
LG