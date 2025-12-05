«Կիրակի օրը՝ դեկտեմբերի 7-ին, Գյումրու Սուրբ Յոթ վերք եկեղեցում կմասնակցեմ սուրբ և անմահ պատարագի»,- ֆեյսբուքյան էջում կարճ տեսանյութով հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Երեկ Փաշինյանը հաստատել էր՝ պատարագների գնում է պայմանով, որ այնտեղ Վեհափառի անունը չհնչի, իսկ այդ հարցը կարգավորելու գործին կարող է խառնվել նաև Ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Շիրակի թեմում 24 քահանաներ են ծառայություն մատուցում: Թե ով երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրը Փաշինյանի մասնակցությամբ կպատարագի, դեռևս հայտնի չէ:
Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի Սուրբ Յոթ վերք եկեղեցում կմասնակցի պատարագին
«Կիրակի օրը՝ դեկտեմբերի 7-ին, Գյումրու Սուրբ Յոթ վերք եկեղեցում կմասնակցեմ սուրբ և անմահ պատարագի»,- ֆեյսբուքյան էջում կարճ տեսանյութով հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։