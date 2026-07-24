Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Առցանց փոխանցումների "Золотая корона" հարթակը դադարել է գործել հետխորհրդային տարածքում

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ` առցանց դրամական փոխանցումների "Золотая корона" համակարգը դադարել է աշխատել հետխորհրդային մի շարք պետությունների, այդ թվում` Հայաստանի հետ։

«Ազատության» ռուսական ծառայության հաղորդմամբ` ամենայն հավանականությամբ, նման քայլի պատճառը նախօրեին Ռուսաստանի դեմ սահմանված Եվրամիության պատժամիջոցների հերթական փաթեթն է։

«Ռուս - ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից և Ռուսաստանից MasterCard և Visa համակարգերի հեռանալուց հետո "Золотая корона"-ն դարձել էր արտերկիր փոխանցումների հիմնական հարթակներից մեկը», - տեղեկացնում են ռուսական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները։

XS
SM
MD
LG