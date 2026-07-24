Առցանց փոխանցումների "Золотая корона" հարթակը դադարել է գործել հետխորհրդային տարածքում

Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ` առցանց դրամական փոխանցումների "Золотая корона" համակարգը դադարել է աշխատել հետխորհրդային մի շարք պետությունների, այդ թվում` Հայաստանի հետ։
«Ազատության» ռուսական ծառայության հաղորդմամբ` ամենայն հավանականությամբ, նման քայլի պատճառը նախօրեին Ռուսաստանի դեմ սահմանված Եվրամիության պատժամիջոցների հերթական փաթեթն է։
«Ռուս - ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից և Ռուսաստանից MasterCard և Visa համակարգերի հեռանալուց հետո "Золотая корона"-ն դարձել էր արտերկիր փոխանցումների հիմնական հարթակներից մեկը», - տեղեկացնում են ռուսական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները։