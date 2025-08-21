Արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, կգնանք հերթական ընտրություններին. Պապոյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության նիստում այսօր քննարկել են արտահերթ խորհդարանական ընտրությունների հարցը, սակայն, որոշել են գնալ հերթական ընտրությունների, որը տեղի կունենա հաջորդ ամառ, - նիստից հետո տեղեկացրեց ՔՊ վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը:
«Ժողովուրդը քաղաքական ուժերին հինգ տարով մանդատ է տվել, մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը: Հինգը տարին լրանա, կգնանք հերթական ընտրություններին: Արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, մտքեր միշտ հնչում են։ Վարչապետն էլ այսօր ասաց՝ այդպիսի տարբեր առաջարկներ կան, որոնք լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունեն։ Մենք կարծում ենք՝ այդ հիմնավորումները բավարար չեն», - ասաց Պապոյանը։
Պապոյանը նաև Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերին անդրադարձավ։ Կառավարությունը մոտավոր ժամկետ ունի՞, թե երբ կգործարկվի TRIPP-ը. հարցրինք Էկոնոմիկայի նախարարին։
Մոտավոր ժամկետ կա, պատասխանեց նախարարը, սակայն, չցանկացավ հստակեցնել. «Այդպիսի բաները մի քանի ամսում տեղի չեն ունենում, եթե անգամ, ի վերջո, մի քանի տարի հետո այդ ճանապարհը գործի ու ենթադրենք երեք տարի հետո ասենք՝ բեռները գնում են ու գալիս են, ես ինձ շատ հաջողված քաղաքական գործիչ կհամարեմ», - ասաց Գևորգ Պապոյանը: