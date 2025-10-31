Մատչելիության հղումներ

Արսեն Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով

Դատարանի որոշմամբ՝ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողի հարազատ Արսեն Ղուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով, կիրառվեց1 մլն դրամ գրավ ու բացակայելու արգելք:

Արսեն Ղուկասյանի պաշտպանը, մայրը ահազանգում էին՝ Ղուկասյանի հիվանդություններն անհամատեղելի են կալանքի հետ և, որ կալանավայրում նրա կյանքը վտանգված է:

Արսեն Ղուկասյանը 44-օրյա պատերազմում անհետ կորածների հարազատների բողոքի ցույցերի ակտիվ մասնակիցներից է: Նա էլ իր եղբոր որդուն է փնտրում: Եղբայրն էլ նույն պատերազմում զոհվել է: Վերջին ակցիան սեպտեմբերին Պաշտպանության նախարարության մոտ էր, որից հետո կալանավորվեց: Ոստիկանների հետ քաշքշուկ էր եղել. օրեր անց Ղուկասյանին կալանավորել են խուլիգանություն կատարելու հոդվածով:






