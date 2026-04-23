Արքայազն Հարին Կիևում է՝ «հիշեցնելու ամբողջ աշխարհի մարդկանց Ռուսաստանի պատերազմի մասին»

Արքայազն Հարին այցելել է Ուկրաինա՝ «հիշեցնելու ամբողջ աշխարհի մարդկանց Ռուսաստանի պատերազմի մասին, թե ինչի դեմ է կանգնած Ուկրաինան, և աջակցել այն մարդկանց, որոնք ամեն ժամ, ամեն օր, աներևակայելի դժվար պայմաններում, արտասովոր աշխատանք են կատարում»։
ITV News-ն է նկարահանել Հարիի այցը Կիևի երկաթուղային կայարան այսօր՝ ապրիլի 23-ի վաղ առավոտյան՝ Լեհաստանից գիշերային գնացքից իջնելիս և հարթակում մարդկանց ողջունելիս։
«Լավ է կրկին լինել Ուկրաինայում», - նրան է մեջբերում հեռարձակողը։
Հարին Ուկրաինան նկարագրել է որպես «երկիր, որը խիզախորեն և հաջողությամբ պաշտպանում է Եվրոպայի արևելյան սահմանը» և նշել՝ «անհրաժեշտ է, որ մենք գիտակցենք դրա կարևորությունը»։
Արքայազն Հարին պատրաստվում է ելույթ ունենալ Կիևի անվտանգության ֆորումում և իր ուղերձում ընդգծել, որ «սա պատերազմ է արժեքների մասին, ոչ թե միայն տարածքի»։
Չհայտարարված այս այցը տեղի է ունենում օրեր անց այն բանից հետո, երբ արքայազն Հարին կնոջ՝ Մեգանի հետ ավարտեց ավստրալիական շրջագայությունը։