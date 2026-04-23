Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արքայազն Հարին Կիևում է՝ «հիշեցնելու ամբողջ աշխարհի մարդկանց Ռուսաստանի պատերազմի մասին»

Արքայազն Հարին այցելել է Ուկրաինա՝ «հիշեցնելու ամբողջ աշխարհի մարդկանց Ռուսաստանի պատերազմի մասին, թե ինչի դեմ է կանգնած Ուկրաինան, և աջակցել այն մարդկանց, որոնք ամեն ժամ, ամեն օր, աներևակայելի դժվար պայմաններում, արտասովոր աշխատանք են կատարում»։

ITV News-ն է նկարահանել Հարիի այցը Կիևի երկաթուղային կայարան այսօր՝ ապրիլի 23-ի վաղ առավոտյան՝ Լեհաստանից գիշերային գնացքից իջնելիս և հարթակում մարդկանց ողջունելիս։
«Լավ է կրկին լինել Ուկրաինայում», - նրան է մեջբերում հեռարձակողը։

Հարին Ուկրաինան նկարագրել է որպես «երկիր, որը խիզախորեն և հաջողությամբ պաշտպանում է Եվրոպայի արևելյան սահմանը» և նշել՝ «անհրաժեշտ է, որ մենք գիտակցենք դրա կարևորությունը»։

Արքայազն Հարին պատրաստվում է ելույթ ունենալ Կիևի անվտանգության ֆորումում և իր ուղերձում ընդգծել, որ «սա պատերազմ է արժեքների մասին, ոչ թե միայն տարածքի»։

Չհայտարարված այս այցը տեղի է ունենում օրեր անց այն բանից հետո, երբ արքայազն Հարին կնոջ՝ Մեգանի հետ ավարտեց ավստրալիական շրջագայությունը։

XS
SM
MD
LG