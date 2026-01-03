Մատչելիության հղումներ

Արևմտյան երկրների ներկայացուցիչները ժամանել են Կիև՝ քննարկումների

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հունվարի 3-ին Կիևում անվտանգության բանակցություններ կանցկացնի արևմտյան գործընկերների հետ:

Բանակցություններին կմասնակցեն Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի 15 երկրների ներկայացուցիչներ, ներառյալ՝ ԱՄՆ պատվիրակությունը (տեսակապի միջոցով):

Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ումերովը հայտնել է, որ պատվիրակներն արդեն ժամանել են Կիև:

«Առջևում հագեցած աշխատանքային օր է՝ անվտանգության և տնտեսության հարցեր, շրջանակային փաստաթղթերի հետ աշխատանք, գործընկերների հետ հետագա քայլերի համակարգում», - նշել է Ումերովը:

Բացի այդ, Զելենսկին մտադիր է հունվարի 6-ին Ֆրանսիայում հանդիպել եվրոպական առաջնորդների հետ՝ քննարկելու հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը և Ուկրաինայում ռազմական վերջին նորությունները:

