Արևմտյան երկրների ներկայացուցիչները ժամանել են Կիև՝ քննարկումների

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հունվարի 3-ին Կիևում անվտանգության բանակցություններ կանցկացնի արևմտյան գործընկերների հետ:
Բանակցություններին կմասնակցեն Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի 15 երկրների ներկայացուցիչներ, ներառյալ՝ ԱՄՆ պատվիրակությունը (տեսակապի միջոցով):
Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ումերովը հայտնել է, որ պատվիրակներն արդեն ժամանել են Կիև:
«Առջևում հագեցած աշխատանքային օր է՝ անվտանգության և տնտեսության հարցեր, շրջանակային փաստաթղթերի հետ աշխատանք, գործընկերների հետ հետագա քայլերի համակարգում», - նշել է Ումերովը:
Բացի այդ, Զելենսկին մտադիր է հունվարի 6-ին Ֆրանսիայում հանդիպել եվրոպական առաջնորդների հետ՝ քննարկելու հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը և Ուկրաինայում ռազմական վերջին նորությունները: