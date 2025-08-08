Արդարացված, բայց դեռ մեղադրյալի աթոռին. վարչապետի ուղղությամբ խնձոր նետած արցախցու գործը՝ Վերաքննիչում

Մեկ տարի առաջ վարձով տան պատշգամբից տարեց արցախցին խնձոր էր նետել վարչապետի ուղղությամբ, բարեբախտաբար որևէ մեկը չէր տուժել: Բայց դա չէր խանգարել քրեական գործ հարուցել, Ալբերտ Առստամյանին ձերբակալել, մեղադրել խուլիգանության մեջ:
Չորս ամիս առաջ առաջին ատյանի դատարանն արդարացրեց արցախցուն, բայց այդ որոշումը Գլխավոր դատախազության սրտով չէր: Բողոքարկեցին, գործը հասավ Վերաքննիչ:
«Իմ հույսս դրված ա ինձ վրա, փաստաբանի վրա, ուրիշ ես հույս չունեմ», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց 72-ամյա Առստամյանը:
Չի հարմարվում այս իրականությանը, հենց վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում տնավեր լինելու, հայրենիքի կորստի համար: Նեղսրտած էր, բողոքի ակցիա արեց ու ընկավ կրակը:
«Իրանք ճիշտ չեն վերաբերվել իմ հետ, իմ ընտանիքիս հետ, ես ստեղ հինչ ե՞մ անում: Սաղ ալբոմը ցույց տվեցի: Գերեզմանատունը թողած, տունուտեղը, ամեն ինչը թողած, ընդեղ ծնված եմ, սովորություն ունեմ, ամեն ինչը, լոխ թողած ես մինչը հմիկ չեմ կարում հարմարվեմ ստեղ: Ո՞նց հարմարվեմ, չի ստացվում: Ինձ մոտ չի ստացվում», - հայտարարեց տարեց արցախցին:
Ալբերտ Առստամյանը վերհիշում է իր համար ճակատագրական այդ օրը: Մոր ծնունդն էր, Արցախ գնալ չէր կարող, ընտանիքով հիշել էին, տխրել, աչքն ընկել էր հեռուստացույցի էկրանին, որտեղ խաշլամա ուտող Նիկոլ Փաշինյանն էր: Զայրացած դուրս էր եկել պատշգամբ ծխելու ու ներքևում տեսել նույն Փաշինյանին, որ դիմացի շենքում ապրող բարեկամուհուն էր հյուր եկել:
«Ես չեմ իմացել, որ ստեղ էր ինքը, ես էկա ծխախոտ ծխեմ, տեսա հենա կանգնած, ասում եմ՝ էս ինքն ա, ինքը չի, հետո տեսա ինքն ա, ասեցի՝ դե ինքն ա, հարկավոր ա բողոքի ակցիա արած մի հատ», - պատմեց Առստամյանը:
Երկու տուն ուներ Ստեփանակերտում՝ մեկը՝ սեփական, մյուսը, իր խոսքով՝ պետական:
«Պառկում եմ, ննջում եմ, երազում Ստեփանակերտում եմ, վեր եմ կենում՝ ստի հինչ ե՞մ անում ես: Մինչև հմի չեմ կարում դուրս գամ էդ սթրեսից: Խոսքս ղարաբաղցոց ա վերաբերում, բոլորը տենց են, սթրեսի տակ ենք, էլի, հասկանո՞ւմ ես», - ասում է 72-ամյա արցախցին:
Արցախի, իր տան, հող ու ջրի կորստից հետո 8 հոգով՝ կնոջ, դուստրերի ընտանիքների հետ հազիվ տեղավորվել են 3-սենյականոց վարձով բնակարանում: Ծնողների գերեզմանին այցելելու փոխարեն լուսանկարների ալբոմն է թերթում. - «Մամաս ա, պապաս ա, իրենց գերեզմանների համար մտածում ես, ասում ես՝ բա մի վեր չկենա՞ս, գնաս մի հատ ծաղիկ դնես, մի հատ բարև անես: Ոչ մի բան չկա, չենք կարա»:
Թեթև արդյունաբերության ոլորտում էր մասնագիտացել, վերջին տարիներին էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում ինժեներ-տեխնոլոգ էր աշխատում: Արցախյան 70-ամյա կյանքից հիմա միայն հիշողություններ են մնացել՝ ամփոփված ընտանեկան ալբոմում, որի լուսանկարներից մեկում 1990-ականների մարտական ընկերն է՝ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը. - «92 թիվ, մայիսի 8-ն ա: Նկարվել ենք Շուշվա օպերացիան ա, էս մեր ռոտայի տղերքն են, էս էլ մեր ռոտան ա, էս էլ՝ Բակո Սահակյանը»:
Ալբոմի հին լուսանկարների մեջ է պահ տվել արցախյան դժվար, բայց և հարազատ կյանքը: Փորձել էր Երևանում գտնել մի փոքր խաղաղություն, այն էլ ընդհատվեց մեկ տարի առաջ հանցագործության գործիք դարձած խնձորով:
Եթե Վերաքննիչը բեկանի արդարացման վճիռը, Առստամյանը կարող է ազատազրկվել մինչև երկու տարով: