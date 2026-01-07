Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տնտեսություն

ArCa քարտերով գործարքների խթանումը՝ պետական աջակցությո՞ւն, թե՞ բանկերի լոբբինգ

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

«Ես ArCA քարտ չունեի, հատուկ եմ հանել, որպեսզի խրախուսեմ մարդկանց էդ 2 տոկոս հետվճարի ծրագրից օգտվել». - աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն իր օրինակով փորձում է քաղաքացիներին խրախուսել ArCA՝ հայկական քարտ պատվիրել ու գործարքները դրանով իրականացնել: Պատճառը հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած 2 տոկոս հետվերադարձի ծրագիրն է, որից կարող են օգտվել միայն ArCa քարտ ունեցողները:

Տարեվեջին հաստատված այս նորամուծությամբ Կառավարությունն, ըստ էության, քաղաքացիներին ուղղորդում է փոխել քարտի տեսակը՝ համաշխարհային առաջատար Visa և Master քարտերից անցում կատարել տեղական ArCa-ին:

Այն, որ միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների քարտերից օգտվողները Հայաստանում մի քանի անգամ ավելի շատ են, հաստատում է նաև պաշտոնական վիճակագրությունը: Կենտրոնական բանկի տվյալներով` 2025-ի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի տարածքում Visa քարտերով կատարված գործարքներն անգամներով են գերազանցել ArCa քարտերով իրականացվածների ծավալը: Թողարկված ArCa քարտերի քանակը նույնպես զգալիորեն փոքր է. նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում շրջանառության մեջ է եղել ավելի քան 2.5 միլիոն Visa քարտ, ArCa քարտերի թիվը 771 հազարի էլ չի հասել՝ մոտ 3.3 անգամ ավելի քիչ:

Արսեն Թորոսյանի հրապարակման մեկնաբանությունները վկայում են՝ ֆեյսբուքյան օգտատերերը թացը չորից տարբերել են.

«Իմ քարտերը վիզա են բոլորը, հետվճար չի՞ լինելու, խոսքը տոկոսի մասին է»:

«Ձերոնց ռոճիկներն ու պարգևավճարները էս մեթոդով ավելացրա, ընկեր»:

«Մարդուն ձեռ եք առնում, ԱՌՔԱ թոշակի ժամկետը չլրացած՝ ստիպողաբար VISA քարտով փոխարինեցիք, հիմա էլ ԱՌՔԱ-ով հետվճար»:

Ամենակարկառուն իշխանականներից Արսեն Թորոսյանն իր տեսանյութում ուղիղ առաջարկում է փոխել քարտերը. - «Հիմա եթե մեր կենսաթոշակառուները և նպաստառուները իրենց էս տեսակի քարտերը՝ կա՛մ Visa, կա՛մ Master, փոխարինեն այ էս տեսակ քարտերով, ի դեպ՝ գույները կարող են տարբեր լինել և բանկերն էլ կարող են տարբեր լինել, ապա նրանք կարող են ստանալ ոչ թե 20 տոկոս հետվճար, այլ 22 տոկոս հետվճար»:

Այս որոշումը Կառավարությունը տարվա վերջին նիստին ընդունեց, և հենց այդ ժամանակ էլ մեկնարկեց ArCa-ի յուրօրինակ գովազդային արշավը, իր փորձով նաև էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կիսվեց. - «Մտել եմ իմ հավելված, իմ հավելվածում կա՝ «Պատվիրել քարտ», պատվիրել եմ ArCa քարտ, որը երեք օր հետո բերել են էնտեղ, որտեղ որ դու ուզում ես: Չեմ վճարել դրա համար, տարեկան կարծես թե 1000 դրամ քարտի համար վճարման ծախս կա, կամ 1500»:

«Սա նաև լավ հնարավորություն է, որ մեր համակարգը տեղի զարգանա և ավելի մրցունակ դառնա», - հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Կառավարության այս նիստի ընթացքում նաև սխալ ներկայացրեցին ArCa քարտերի սպասարկման վճարները, այն իրականում տատանվում է տարեկան 2000-ից 5000 դրամի սահմանում, ավելի մատչելի առաջարկներ գտանք միայն մի քանի բանկերի կայքերում:

Արդյո՞ք գործադիրի այս քայլը հակամրցակցային չէ միջազգային խոշոր երկու ընկերությունների նկատմամբ, ինչո՞ւ է պետությունը տարբերություն դնում նրանց միջև՝ ընդունելով մի որոշում, որը ենթադրում է, որ մարդիկ իրենց Visa ու Master քարտերն ArCa-ով փոխարինեն:

«Visa-ն ու Master-ը իրենք կարող են, իրոք, դա դիտարկել որպես հակամրցակցային առավելություն տալ. ինչո՞ւ է պետությունը ուշադրություն դարձնում դրա վրա բանկերին խթանելով, վերցնելով իր վրա այդ ծախսերը», - «Ազատության» հետ զրույցում նշեց ֆինանսական և բանկային համակարգում աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող Արթուր Ղազարյանը:

Նրա կարծիքով՝ Կառավարության այս որոշման իրական շահառուները ոչ թե քաղաքացիներն են լինելու, այլ՝ բանկերը: 26 տարվա պատմություն ունեցող ArCa-ի բաժնեմասերի 55 տոկոսը տնօրինում է գլխավոր դրամատունը, մնացած 45 տոկոսը պատկանում են այժմ գործող 17 առևտրային բանկերին:

Ղազարյանի գնահատմամբ՝ պետական ֆինանսների տեսանկյունից սա արդյունավետ չի լինի. - «Պետությունը խթանում է, ArCa քարտերը տարածում է բանկերին, ու այդ գումարը ի վերջո գնում է բանկերին, ու գումարած՝ ArCa-ն էլ է կատարում ծախսեր, պետությունն էլ է կատարում ծախսեր, ո՞ւմ հաշվին՝ հարկատուների հաշվին: Սա բանկերի լոբբինգ է, Հայաստանի բանկերի լոբբինգն է»:

Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, մինչդեռ, կարծում է, որ պետությունը պետք է աջակցի տեղական ArCa-ին, քանի որ այս ընկերությունը մրցակցել պարզապես չի կարողանում:

«Տնտեսական տեսանկյունից, տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից շատ կարևոր է դիվերսիֆիկացնել վճարային այդ քարտային հնարավորությունները: Մեր տեղական քարտը ArCa չունի այդ մրցակցային առավելությունները, որ կարողանա մրցակցել այդ խոշոր քարտերի հետ, և պետությունը պետք է աջակցի այս առումով», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Պարսյանը:

Այս թեման անցած տարի վարչապետի ոչ ճշգրիտ հայտարարությունից սկսվեց. 2026-ի պետական բյուջեի քննարկումների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե բոլոր քաղաքացիները հետվճար կստանան, ավելի ուշ պարզվեց, որ հնարավորությունից միայն ArCA քարտ ունեցողները կօգտվեն:

«Այս տարի ներդնելու ենք համընդհանուր ետվճարի համակարգը, այսինքն՝ բոլոր քաղաքացիները անկանխիկ առևտրի դեպքում իրենց առևտրի որոշակի տոկոս հետ են ստանալու», - ասել էր վարչապետը:

Մեկ այլ խնդիր է այս ամեն ամենի տեխնիկական մասը: ArCa համակարգը պարբերաբար խափանվում է, հայաստանցիները հաճախ ժամեր շարունակ չեն կարողանում բանկային գործարքներ կատարել: Մասնագետների կարծիքով՝ սպասարկվող քարտերի քանակի մեծացումը կարող է իրավիճակն ավելի բարդացնել:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG