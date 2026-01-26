Հունվարի 26-28-ը ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով կգտնվի Ստրասբուրգում:
Արտգործնախարարության փոխանցմամբ՝ ծրագրված են Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներ: Նախարար Միրզոյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանին հունվարի 28-ին ելույթով հանդես կգա:
Հաղորդվում է, որ այցի օրակարգում են նաև երկկողմ հանդիպումներ, այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում:
Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Ստրասբուրգ
