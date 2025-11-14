Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ՄԱԿ-ին կոչ է արել «պատշաճ միջոցներ» ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ՝ կապված հունիսին Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասցված ռազմական հարվածների հետ:
Արաղչին հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ԱՄՆ այլ պաշտոնյաներ «քրեական պատասխանատվություն» են կրում հարվածների համար:
Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում Արաղչին ընդգծել է է, որ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները պետք է փոխհատուցում ստանան, այդ թվում՝ Իրանին հասցված վնասի համար:
Նոյեմբերի 6-ին Թրամփը լրագրողներին ասել էր, որ ինքն է «մեծապես պատասխանատու» Իրանին Իսրայելի նախնական հարվածի համար:
Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է Իրանի հետ գործարք կնքել, երբ Թեհրանը պատրաստ լինի դրան: