Արաղչին նախքան Մոսկվա այցը կվերադառնա Պակիստան

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին նախատեսում է վերադառնալ Պակիստան Օման ուղևորության ավարտից հետո և Ռուսաստան մեկնելուց առաջ, հայտնում են իրանական պետական ԶԼՄ-ները:

Իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը ավելի վաղ լքել էր Իսլամաբադը՝ առանց Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցություններում առաջընթացի որևէ նշանի:

IRNA լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Արաղչիի գլխավորած պատվիրակության մի մասը վերադարձել է Թեհրան «խորհրդակցությունների և անհրաժեշտ հրահանգներ ստանալու համար պատերազմի ավարտի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ և նախատեսում է կիրակի երեկոյան [ապրիլի 26-ին] միանալ Արաղչիին Իսլամաբադում»:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ չեղյալ էր հայտարարել հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և Ջարեդ Քուշների՝ Պակիստան նախատեսված այցը՝ Իրանի հետ խաղաղ բանակցություններին մասնակցելու համար:

Իրանը հայտարարել էր, որ իր թիմը չի հանդիպի ամերիկացի բանակցողների հետ և փոխարենը իր մոտեցումները կփոխանցի Պակիստանի միջոցով:


