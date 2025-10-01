Ապամոնտաժվում են Երևանի Գնունու շուկայի տաղավարները

Քաղաքապետարանն ապամոնտաժում է Երևանի Գնունու շուկայի առաջին հատվածում տեղադրված տաղավարները։
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի՝ կրպակներն ապօրինի են տեղադրվել այստեղ։ Ավելի հետին հատվածում տեղադրված կրպակների ճակատագրի մասին դեռ տեղեկություն չկա:
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները պնդեցին, որ կրպակներում ոչ մի ապրանք չի եղել:
Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջոյանն էլ հավելեց, որ տնտեսվարողների հետ 3-4 ամիս բանակցություններ են վարել, նրանք խնդրել են մինչև սեպտեմբերի 30-ը ժամանակ տրամադրել տարածքն ազատելու համար:
Նրա խոսքով՝ Երևանի մյուս շուկաների մասին ևս քննարկումներ կան, սակայն կոնկրետ որոշումներ այս պահին չեն ընդունվել: