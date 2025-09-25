Մատչելիության հղումներ

AP-ն և Reuters-ը Իսրայելից պազաբանումներ են պահանջում Գազայում սպանված հինգ լրագրողի համար

Լրատվական խոշոր երկու գործակալություններ՝AP-ն և Reuters-ը Իսրայելի կառավարությունից պազաբանումներ են պահանջում անցած ամիս Գազայում սպանված հինգ լրագրողների համար։

Գազայի Նասեր հոսպիտալի թիրախավորման հետևանքով անցած ամիս այդ թվում՝ AP-ի և Reuters-ի թղթակիցներ էին զոհվել։

Գործակալությունները պահանջում են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել, որպեսզի նման բան այլևս չկրկնվի։

«Մենք դարձյալ Իսրայելի իշխանություններից հաշվետվություն ենք պահանջում և կոչ ենք անում պահպանել մամուլի ազատությունն ու պաշտպանությունն ապահովելու պարտավորությունները», - ասված է հայտարարության մեջ:

Թել Ավիվն ավելի վաղ հայտարարել է՝ քննում է տեղի ունեցածը։

Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով՝ հոկտեմբերի 7-ից հետո Գազայում շարունակվող հակամարտությունը լուսաբանող շուրջ 200 լրագրող է սպանվել։

