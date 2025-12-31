«Անընդհատ սպասում էի՝ տեսնեմ, սիրո՞ւն է». ավարտվող տարվա երազանքը գրկած

Արփինեն գույնզգույն հենակներով անցկացրեց հղիության բոլոր ամիսները։ Երբեմն զույգերը խառնում էր ըստ հագուստի։ Ոչ մի վայրկյան դժվարության մասին չեմ մտածել, հիշում է Արփինեն։
«Վատ եմ քնել, չեմ քնել, գիշերներ է եղել՝ ընդհանրապես չեմ քնել, բայց չեմ կենտրոնացել։ Ոտքս ուռել էր բավականին շատ։ Չեմ կենտրոնացել ոչ մի բանի վրա, վայելել եմ։ Ասել եմ, որ նորմալ է, այդպես էլ է լինում», - «Ազատությանը» պատմում է նա:
Ամենակարևոր տարեթիվը՝ 2025-ը, Արփինեն ճանապարհում է փոքրիկին՝ Էլվինային պինդ գրկած։
37-ամյա Արփինեն իր կյանքը երկու մասի է բաժանում՝ մինչև 13 տարեկանը ու հետո։
«13 տարեկան էի, որ իմ մոտ հայտնաբերվեց այդ խնդիրը։ Դիմեցինք բժշկի, պարզվեց, որ ուռուցք է», - պատմում է նա:
