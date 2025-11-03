Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանի ԱԽ քարտուղարը Բրյուսելում է

Լուսանկարը՝ ՀՀ ԱԽ գրասենյակի
Լուսանկարը՝ ՀՀ ԱԽ գրասենյակի

Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով Բյուսելում է, որտեղ այսօր հանդիպում է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական խորհրդական Սայմոն Մորդյուի հետ։

«ԱԽ քարտուղարը զրուցակցին ներկայացրել է Հայաստանի տեսլականը խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի վերաբերյալ, ինչպես նաև «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի մաս կազմող «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի կարևորությունը՝ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման և ընձեռվող տնտեսական լայն հնարավորությունների համատեքստում», - ասված է ԱԽ գրասենյակի հաղորդագրությունում:

Անդրադառնալով վերոնշյալին՝ քննարկվել են երկկողմ համագործակցության հնարավոր ուղիները, նաև նշում է ԱԽ գրասենյակը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG