«Անվերջ պատերազմը մեր շահերից չի բխում». Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Բեռլինը համագործակցում է գործընկերների հետ՝ Իրանի հետ մարտական գործողությունները դադարեցնելու մոտեցում գտնելու համար: Նա նաև զգուշացրել է, որ չպետք է թույլ տալ, որ երկիրը ընկնի քաոսի մեջ, քանի որ պատերազմը տարածվում է Մերձավոր Արևելքում։
Մերցը նշել է, որ Գերմանիան կիսում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի նպատակները՝ կանգնեցնել Թեհրանի միջուկային ծրագրերը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Իրանի ժողովուրդն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշելու իր ապագան։
«Սակայն, քանի որ մարտերը շարունակվում են և տարածվում, մենք նաև տեսնում ենք աճող ռիսկեր: Անվերջ պատերազմը մեր շահերից չի բխում», - ասել է Գերմանիայի կանցլերը հայտարարության մեջ։
Նա նշել է, որ Գերմանիան աշխատում է գործընկերների հետ՝ ձևավորելու հակամարտության ավարտի վերաբերյալ ընդհանուր տեսլական։ «Այս քննարկումները շարունակվում են», հավելել է նա՝ առանց մանրամասներ ներկայացնելու։