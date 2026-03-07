Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Անվերջ պատերազմը մեր շահերից չի բխում». Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Բեռլինը համագործակցում է գործընկերների հետ՝ Իրանի հետ մարտական գործողությունները դադարեցնելու մոտեցում գտնելու համար: Նա նաև զգուշացրել է, որ չպետք է թույլ տալ, որ երկիրը ընկնի քաոսի մեջ, քանի որ պատերազմը տարածվում է Մերձավոր Արևելքում։

Մերցը նշել է, որ Գերմանիան կիսում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի նպատակները՝ կանգնեցնել Թեհրանի միջուկային ծրագրերը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Իրանի ժողովուրդն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշելու իր ապագան։

«Սակայն, քանի որ մարտերը շարունակվում են և տարածվում, մենք նաև տեսնում ենք աճող ռիսկեր: Անվերջ պատերազմը մեր շահերից չի բխում», - ասել է Գերմանիայի կանցլերը հայտարարության մեջ։

Նա նշել է, որ Գերմանիան աշխատում է գործընկերների հետ՝ ձևավորելու հակամարտության ավարտի վերաբերյալ ընդհանուր տեսլական։ «Այս քննարկումները շարունակվում են», հավելել է նա՝ առանց մանրամասներ ներկայացնելու։


XS
SM
MD
LG