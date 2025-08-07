Անտառային հրդեհները Ֆրանսիայում շարունակվում են

Անտառային հրդեհները Ֆրանսիայի հարավում շարունակվում են։ Դրանց տարածման ընդհանուր մակերեսն այսօրվա դրությամբ հասել է 16 հազար հեկտարի։
Չնայած հրդեհների դեմ ավելի քան 2 հազար հրշեջ է պայքարում, ֆրանսիական իշխանություններին առայժմ չի հաջողվում վերահսկողության տան վերցնել կրակը, որն, ըստ պաշտոնական տվյալների, տարածվում է ժամում 5 կիլոմետր արագությամբ։ Այս պահին հայտնի է առնվազն մեկ զոհի և մեկ անհետ կորածի մասին։
Աղետի գոտի ժամանած Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն անտառային հրդեհներն աննախադեպ է անվանել։ Վերջին անգամ նման ծավալի անտառային հրդեհներ Ֆրանսիայում արձանագրվել էին 1949 թվականին։