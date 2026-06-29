Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Անկարան դատապարտել է Իսրայելի բանակի ներխուժումը Սիրիայի հարավ

Անկարան դատապարտել է Իսրայելի բանակի ներխուժումը Սիրիայի հարավ՝ Գոլանի բարձունքների մոտ սկիզբ արած լարվածության ֆոնին։

«Այս հարձակումները ոտնահարում են սիրիացի ժողովրդի կյանքն ու կոպտորեն խախտում միջազգային իրավունքի նորմերը», - հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը՝ կոչ անելով միջազգային հանրությանը դադարեցնել Իսրայելի հարձակումները։

Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես դատապարտել է Իսրայելի ներխուժումները և հրետակոծությունները։

Իսրայելական բանակը երեկ հայտարարել է, որ նախորդ օրը «մի քանի զինված ահաբեկիչների» է սպանել Սիրիայի հարավային մասում, որը օկուպացրել է 2024 թվականի վերջից՝ գրավելով ՄԱԿ-ի կողմից վերահսկվող ապառազմականացված բուֆերային գոտին։

XS
SM
MD
LG