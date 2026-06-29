Անկարան դատապարտել է Իսրայելի բանակի ներխուժումը Սիրիայի հարավ՝ Գոլանի բարձունքների մոտ սկիզբ արած լարվածության ֆոնին։
«Այս հարձակումները ոտնահարում են սիրիացի ժողովրդի կյանքն ու կոպտորեն խախտում միջազգային իրավունքի նորմերը», - հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը՝ կոչ անելով միջազգային հանրությանը դադարեցնել Իսրայելի հարձակումները։
Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես դատապարտել է Իսրայելի ներխուժումները և հրետակոծությունները։
Իսրայելական բանակը երեկ հայտարարել է, որ նախորդ օրը «մի քանի զինված ահաբեկիչների» է սպանել Սիրիայի հարավային մասում, որը օկուպացրել է 2024 թվականի վերջից՝ գրավելով ՄԱԿ-ի կողմից վերահսկվող ապառազմականացված բուֆերային գոտին։