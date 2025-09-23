ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրենը Փաշինյանին է մեղադրում հիմնադրամը ձախողելու մեջ. վարչապետը հակադարձում է

Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրենը վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ձախողման մեջ: Ավելին՝ Դավիթ Փափազյանը Ֆեյսբուքի իր գրառմամբ պնդում է՝ վարչապետին չի հաջողվի իր ու իր կառավարության խայտառակ սխալների համար մեղավոր կարգել իրենց:
«Շատերիս վստահությունն անթույլատրելի չարաշահած Նիկոլ Փաշինյանին սպասում է հերթական ձախողումը։
Չի հաջողվելու մեզ մեղավոր կարգել՝ իր և իր կառավարության խայտառակ սխալների և թերությունների համար, որոնք խափանեցին ԱՆԻՖ-ի հիմնադիր թիմի մշակած ծրագրերից մի քանիսը», - գրել է Փափազյանը, որին ամսվա սկզբից որոնում են Հայաստանի իրավապահները:
Երկու տարվա քննությունից հետո միայն վերջերս Քննչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Փափազյանին՝ միանգամից երեք՝ փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Նրա հետ կապ հաստատել «Ազատությանն» այսօր էլ չհաջողվեց: Կոնկրետ ի՞նչ նկատի ունի, երբ մեղադրանքի սլաքներն ուղղում է վարչապետին, պատրա՞ստ է այդ մասին ցուցմունք տալ ու ներկայանալ իրավապահներին՝ այս հարցերին Փափազյանը չի արձագանքել, թեև նրա օգտահաշիվն ակտիվ է:
Ըստ ֆեյսբուքյան էջի՝ Փափազյանը բնակվում է Լոնդոնում: Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկում իրավապահները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, արդյո՞ք կապ հաստատել են բրիտանացի գործընկերների հետ, արդյո՞ք ստուգել են Ֆեյսբուքի էջով նրան հայտնաբերելու հնարավորությունները՝ Ներքին գործերի նախարարությունը չի մանրամասնում: Իրավապահները միայն պնդում են, թե Փափազյանի գրառման մեջ քննության արժանի որևէ փաստ չեն տեսել:
Կոռուպցիայի հետ մեր չհաշտվելն օգտագործվում է մեր դեմ. վարչապետ
«Էդ ԱՆԻՖ-ի պատմությունը, որտեղ հարց կա, դուք որտեղի՞ց գիտեք, մամուլը որտեղի՞ց գիտի, էդ պետությունն ինքը հարց է ունեցել, գնացել է այդ հարցի հետևից: Եվ ես այն օրը կուսակցության համաժողովում ասացի, որ կոռուպցիայի հետ մեր չհաշտվելն օգտագործվում է մեր դեմ», - այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը:
Մինչ իրավապահների արձագանքը նա պնդեց, թե Փափազյանն ակտիվացել է իր դեմ միջազգային հետախուզումից հետո. «Հենց այն պահին, երբ հայտնվեց միջազգային հետախուզման մեջ, հիշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր բոլորի հույսերը չգիտեմ՝ ինչ է արել»:
Փաշինյանը նաև պնդեց, թե պետական հիմնադրամի շուջ կոռուպցիոն սկանդալների մասին հանրությունը տեղեկացել է իրենց թափանցիկ աշխատանքի շնորհիվ: Իրականում, սակայն, պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները նպատակային չօգտագործելու փաստերը բացահայտել էին հետաքննող լրագրողները: «Հետք»-ն էր պարզել, որ ԱՆԻՖ-ի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորրդի ղեկավար, այժմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը: Հենց այդ ընկերուհին է այժմ մեղադրյալներից մեկը, հիմնադրամը նաև 960 միլիոն դրամ հատկացրել էր Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը: