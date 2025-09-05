Միջազգային հետախուզում ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրենի նկատմամբ

Միջազգային հետախուզում է հայտարարվել ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրենի նկատմամբ: Քննչականի փոխանցմամբ՝ Դավիթ Փափազյանին հայտնաբերելու դեպքում կկալանավորեն:
Մոտ մեկ ամիս առաջ Քննչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Փափազյանին ու պետական հիմնադրամի դուստր ընկերության նախկին տնօրենին, նաև՝ 1.5 միլիարդ դրամ ներդրում ստացած «Սի Էֆ Դաբլյու» ընկերության տնօրենին:
Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից երեք՝ փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։
Քննչականն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, մասնավորապես չի տալիս ամենակարևոր հարցի պատասխանը՝ հարցաքննվե՞լ է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի գլխավորած Երևանի քաղաքապետը: Այս հիմնադրամը ստեղծվեց 2019-ին, լուծարվեց՝ հինգ տարի անց՝ ձախողելով մի շարք խոշոր ներդրումային ծրագրեր:
«Էստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը էս տեղեկատվությունը իմանա: Եթե նույնիսկ Տիգրան Ավինյանը որևէ գործողություն չի արել, որևէ մեղսակցություն չունի արարքին, առնվազն էդ մասով պետք է ինչ-որ հրապարակում արվի: Ոչ մեկ չի ասում՝ հրապարակեք նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները, ընդամենը ասում են՝ ասեք, թե ինչ գործողություններ են արվել, քրեական գործի նախաքննությունը ինչ փուլում է գտնվում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Միհրան Բուլղադարյանը:
Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն երկու տարի, կասկածներ ունեն, որ պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները իրենց նպատակին չեն ծառայել: Մինչ իրավապահները գաղտնապահ են, այս տարիների ընթացքում հետաքննող լրագրողները պարզեցին, որ ԱՆԻՖ-ի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը, այդ ընկերուհին այժմ մեղադրյալի աթոռին է, 960 միլիոն էլ՝ Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը:
Երկու տարի ձգվող քննության կարևոր դրվագի մասին իրավապահները, սակայն, լուռ են: «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ»-ի իրավաբանը վերջին շրջանի ակտիվացումները պայմանավորում է հանրության ճնշմամբ: Ընդգծում է՝ շատ կարևոր է, որ դա շարունակական լինի, վերջ դրվի ոչ թափանցիկ աշխատանքին, բացվեն փակագծերն, ու հանրությունն իմանա՝ Երևանի քաղաքապետի հարցը քննվո՞ւմ է, թե՝ չէ, եթե չի քննվում, ո՞րն է պատճառը: Արդյո՞ք իրավապահների կհետաքրքրվեն իշխող ուժի բարձրաստիճան պաշտոնյայով:
«Եթե հիմքերը բավականին ամուր լինեն, կարծում եմ՝ ուշ թե շուտ հասնելու են, անկախ ամեն ինչից», - նշեց Միհրան Բուլղադարյանը:
Իրավական գործընթացի ընթացքը, սակայն, նախկին դատախազը պայմանավորվում է նաև քաղաքական գործընթացներով՝ ինչ կլինի հետո, կախված է նաև հանրության ճնշումից, ասում է:
Վարչապետն Փաշինյանն էր այս տարեկսզբին ասուլիսի ժամանակ գնահատել ԱՆԻՖ-ի շուրջ տեղի ունեցածը. - «Գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ խայտառակություն, գնահատում եմ շատ վատ: Ես դա համարում եմ նաև վստահության անթույլատրելի չարաշահում, անթույլատրելի: Խայտառակություն, ինչ բառ ուզում եք ասեք»:
Ինքը՝ Ավինյանն ամիսներ առաջ ավագանու նիստում ընդունել էր, որ ձախողում եղել է, բայց շտապել էր հավելել՝ պետք է հասկանալ, թե դա ինչ պատճառներ է ունեցել:
«Նմանատիպ խոշոր փոփոխությունները, ինչպիսին փորձում էր իրականացներ ԱՆԻՖ-ը, իրենք նույնպես պայմանավորված են այ տենց տարբեր սպեկուլլայցիաներով, տարատեսակ տենց քննարկումներով, ընդդիմության և ոչ միայն ընդդիմության բաներով, մանիպուլյացիաներով», - հայտարարել էր Երևանի քաղաքապետը:
Արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու, արտահանման աճը խթանելու ու տարբեր բիզնես նախագծերում ներդրումներ անելու համար հիմնված ԱՆԻՖ-ը ղեկավարած Տիգրան Ավինյանը շեշտել էր՝ ծրագրերի մի մասը իրագործվել է, մյուս մասը՝ իսկապես ձախողվել, ու դա պետք է պարզել՝ ըստ էության ակնարկելով, որ ինքը կապ չունի ձախողումների հետ: