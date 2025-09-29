Անհետ կորածների հարազատները բողոքի ակցիա են իրականացնում ՊՆ-ի դիմաց

Այսօր 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինվորների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում Պաշտպանության նախարարության դիմաց՝ պահանջելով հանդիպում Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանի և Արցախի Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Կամո Վարդանյանի հետ։
Անհետ կորածների հարազատները ակցիա են իրականացրել նաև սեպտեմբերի 27-ին՝ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի սկսվելու օրը, և նրանց խոստացել են, որ երկուշաբթի օրը կլինի հանդիպում։
Քիչ առաջ հավաքվածներին փոխանցել են, որ նրանց կընդունի ոչ թե ԳՇ պետը, այլ պաշտպանության փոխնախարար Արման Սահակյանը: Դա հարուցել է անհետ կորածների հարազատների վրդովմունքը, նրանք փակել են ՊՆ շենքի հսկիչ անցագրային կետի մուտքը, մի պահ լարվածություն, քաշքուկ է առաջացել:
44-օրյա պատերազմից հետո անհայտ է 191 հայի ճակատագիր: