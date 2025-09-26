Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Ամոյանի ոսկին, Ալեքսանյանի պարտությունը. ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը 

Լուսանկարը՝ «Արմենպրես» գործակալության
Լուսանկարը՝ «Արմենպրես» գործակալության

Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում կայացած Հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունից հետո Հայաստանը հինգերորդն է թիմային պայքարում՝ 1 ոսկի և երկու բրոնզ արդյունքով:

Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունն անցկացվել է սեպտեմբերի 18-25-ը:

Ոսկին Հայաստանին Մալխաս Ամոյանն է բերել՝ հաղթելով ճապոնացի օլիմպիական չեմպիոնին:

«Աշխարհի առաջնությանը միայն ոսկե մեդալի համար էի մեկնել»,-այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց 5 գոտեմարտ հաղթած, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Ամոյանը:

Առաջնությունում Հրաչյա Պողոսյանն ու Սլավիկ Գալստյանը բրոնզե մեդալներ նվաճեցին։ Օլիմպիական խաղերի, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը պարտվեց աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակչում՝ զիջելով Ադրբեջանի ներկայացուցչին:

Բրոնզե մեդալով վերադարձած Սլավիկ Գալստյանն էլ նշեց՝ կարևոր մեդալ էր իր համար, բայց կարող էր նաև ոսկի նվաճել. Գալստյանը 5 գոտեմարտից 4-ում հաղթել է, մեկում՝ պարտվել 1 միավորի տարբերությամբ:

Հայաստանի հունահռոմեական ըմբշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Բաբալարյանն աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի մասնակցությունը «բավարար» է գնահատում:

Անդրադառնալով Արթուր Ալեքսանյանի մրցելույթներին՝ նա նշեց. «97 կգ քաշային կարգում Արթուր Ալեքսանյանը, հաղթելով չինացի մարզիկին, հետո եկավ ադրբեջանցու հետ, բռնվածքը ուղղակի «սոթ տվեց», կարելի է ասել, դա երևի 100 տարին մեկ է լինում, և այս անգամ եղավ Արթուրի հետ»,:

Արթուր Ալեքսանյանը դեռ իր խոսքը կասի, հայտարարեց մարզչիչը՝ հիշեցնելով՝ մարզիկը 16 տարի շարունակ Հայաստանի անունը բարձր է պահել միջազգային մրցումներում. «Արթուրի աշխատած մեդալները եթե գցեմ ինչ-որ մեկի վզին, կարող է այդ վիզը կախվել, էլ չկարողանան բարձրացնել»:





Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG