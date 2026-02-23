Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ զորքերը Սիրիան կլքեն առաջիկա մեկ ամսում

Առաջիկա մեկ ամսում ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերումը Սիրիայի տարածքից ավարտին կհասցվի։ Այս մասին AFP գործակալությանը հայտնել են արևմտյան և սիրիական երեք աղբյուրներ։

«Մեկ ամսվա ընթացքում ամերիկացի զինծառայողները կլքեն Սիրիայի տարածքը և նրանց կողմից զբաղեցրած ռազմակայաններում որևէ զինվորական ներկայություն այլևս չի լինի», - ասել է սիրիացի պաշտոնյաներից մեկը։

Արևմտյան դիվանագետներից մեկի խոսքով էլ՝ ԱՄՆ ստորաբաժանումների դուրսբերումը երկրի տարածքից ավարտվելու է առաջիկա 20 օրերին։

AFP-ի տեղեկություններով՝ ամերիկացի զինվորականների առաջին խումբը Սիրիայի հյուսիսային՝ քրդաբնակ շրջանները լքել է այսօր առավոտյան։

