ԱՄՆ-ը զգուշացրել է Ադրբեջանում գտնվող իր քաղաքացիներին խուսափել Նախիջևան մեկնելուց

Մարտի 5-ին Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան միջոցով հրապարակված անվտանգության զգուշացման մեջ Պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ «անհայտ թվով անօդաչու թռչող սարքեր» տեղական ժամանակով կեսօրին հարվածել են Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանի տերմինալի շենքին և վայրէջք կատարելով դպրոցի շենքի մոտ։

Նախօրեին պաշտոնական Բաքուն հաղորդեց, որ Իրանի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են Նախիջևանին, ինչը պաշտոնական Թեհրանը հերքում է:


