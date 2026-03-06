ԱՄՆ-ը զգուշացրել է Ադրբեջանում գտնվող իր քաղաքացիներին խուսափել Նախիջևան մեկնելուց։
Մարտի 5-ին Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան միջոցով հրապարակված անվտանգության զգուշացման մեջ Պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ «անհայտ թվով անօդաչու թռչող սարքեր» տեղական ժամանակով կեսօրին հարվածել են Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանի տերմինալի շենքին և վայրէջք կատարելով դպրոցի շենքի մոտ։
Նախօրեին պաշտոնական Բաքուն հաղորդեց, որ Իրանի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են Նախիջևանին, ինչը պաշտոնական Թեհրանը հերքում է: