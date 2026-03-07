ԱՄՆ-ը կարող է շարունակել մեղմացնել սահմանափակումները ռուսական նավթի նկատմամբ. Սքոթ Բեսենթ

ԱՄՆ-ը կարող է շարունակել մեղմացնել սահմանափակումները ռուսական նավթի նկատմամբ, Fox Business-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։
Պաշտոնյան այս հայտարարությունը արել է Հորմուզի նեղուցով նավթի փոխադրման խափանումների ֆոնին՝ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների պատճառով։ Աշխարհի նավթի 20 տոկոսն անցնում է այս երթուղով։ Բեսենթը նշել է, որ ԱՄՆ-ն արդեն իսկ լուծում է այս հարցը։
Երեկ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը Հնդկաստանի նավթավերամշակման գործարաններին 30-օրյա թույլտվություն է տվել արդեն իսկ ծովում գտնվող ռուսական նավթ գնելու համար։ Բեսենթը կարծում է, որ այս միջոցառումը կմեղմի Իրանի ճնշումը համաշխարհային վառելիքի շուկայում։
Կրեմլը հայտարարել է, որ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության ֆոնին նկատում է ռուսական նավթի պահանջարկի զգալի աճ։