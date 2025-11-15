ԱՄՆ-ը հետաձգել է «Լուկօյլ»-ի դեմ մի շարք պատժամիջոցներ՝ արտերկրյա ակտիվների վաճառքի նպատակով

Միացյալ Նահանգները «Լուկօյլ»-ի արտասահմանյան ստորաբաժանումների համար ընդլայնել է ժամանակավոր բացառումը պատժամիջոցների ցանկից, ինչը ռուսաստանյան ընկերությանն ավելի շատ ժամանակ կտա ակտիվների վաճառքի համար:
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հայտարարության համաձայն՝ արտասահմանյան ակտիվների վաճառքին խանգարող պատժամիջոցները վերացվել են մինչև դեկտեմբերի 13-ը: Նույն ժամկետով թույլատրվել է ռուսական ընկերության արտասահմանյան լցակայանների աշխատանքը:
Ամերիկյան պատժամիջոցներից ևս մեկ բացառություն ընկերություններին թույլ է տալիս բանակցություններ վարել «Լուկօյլ»-ի հետ արտասահմանյան ակտիվները գնելու վերաբերյալ: Ավելի վաղ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր, որ պոտենցիալ գնորդներից մեկը կարող է դառնալ ամերիկյան Carlyle ներդրումային ընկերությունը:
Բացի այդ, ԱՄՆ-ը թույլատրել է «Լուկօյլ»-ի և «Ռոսնեֆտ»-ի հետ գործողություններ իրականացնել Կարաչագանակի և Թենգիզի հանքավայրերի և Կասպյան խողովակաշարերի կոնսորցիումի նախագծերի համար Ղազախստանում: Այդ արտոնագիրը, հակառակը, արգելում է ռուսաստանյան ընկերություններին վաճառել բաժնեմասը հիշյալ նախագծերում:
Առանձին արտոնագիր՝ մոտ կես տարով, տրվել է «Լուկօյլ»-ի բուլղարական ստորաբաժանման կողմից, այդ թվում՝ Բուրգասում նավթավերամշակման գործարանին և օդանավերի ու նավերի լիցքավորումն ապահովող ընկերություններին. դրանք կարող են աշխատել մինչև ապրիլի վերջ: