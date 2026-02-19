ԱՄՆ-ն դուրս է բերում զորքերի մեծամասնությունը Սիրիայից. BBC

ԱՄՆ-ն պատրաստվում է առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում դուրս բերել իր մնացած զորքերի մեծ մասը Սիրիայից, BBC-ին հայտնել Է Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչը:
Նա նշել է՝ քանի որ Սիրիայի կառավարությունը համաձայնել է գլխավորել ահաբեկչության դեմ պայքարը, ԱՄՆ-ի «մասշտաբային» ռազմական ներկայությունն այլևս չի պահանջվում:
Ամերիկյան զորքերը Սիրիայում են 2015 թվականից՝ «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման ազդեցությանը հակազդելու համար:
Այս որոշումը կայացվում է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեծացնում է ռազմական ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում՝ Իրանի հետ հարաբերություններում լարվածության աճի ֆոնին:
Պաշտոնյան նշել է, որ Սիրիայից մոտ 1000 զինծառայողներին դուրս բերելու որոշումը կոնկրետ պայմանների վրա հիմնված անցումային շրջանի մի մասն է, և որ ԱՄՆ-ն նախկինի պես պատրաստ է արձագանքել տարածաշրջանում ցանկացած սպառնալիքի:
Սիրիայում ամերիկյան զորքերն այս տարի ավելի վաղ արդեն լքել են երկու ռազմակայան: