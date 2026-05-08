ԱՄՆ-ն դեռ չի ստացել Թեհրանի պատասխանը. Ռուբիո

ԱՄՆ-ն դեռ չի ստացել Թեհրանի պատասխանը, այն ակնկալում են ստանալ այսօր, Հռոմում հայտարարել է ԱՄՆ պետքրատուղարը: Մարկո Ռուբիոն հույս է հայտնել, որ այն լուրջ առաջարկ կլինի և բանակցային լուրջ գործընթացի սկիզբը կդնի:
«Տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի պատասխանը։ Հույս ունենք, որ դա այնպիսի բան է, որը կարող է մեզ ներգրավել լուրջ բանակցային գործընթացում», - Հռոմում լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։
Թեհրանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ուսումնասիրում է պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ամերիկյան վերջին առաջարկը և իր տեսակետը կփոխանցի միջնորդ Պակիստանին։