ԱՄՆ-ն դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը աշխարհի 75 երկրների քաղաքացիներին

Միացյալ Նահանգները հունվարի 21-ից դադարեցնում է մուտքի վիզաների տրամադրումը աշխարհի 75 պետությունների քաղաքացիներին։ Այս մասին Պետդեպարտամենտի աղբյուրները վկայակոչելով՝ հաղորդում է Fox News հեռուստաընկերությունը։
Լրատվամիջոցի տրամադրության տակ է հայտնվել Պետդեպարտամենտում մշակված փաստաթուղթը, որի համաձայն վիզաների տրամադրումը «դադարեցվում է անորոշ ժամկետով»։
Պետությունների ամբողջական ցանկն առայժմ հրապարակված չէ: Այս պահին հայտնի է միայն, որ որոշումը վերաբերում է Ռուսաստանի, Իրանի, Սոմալիի և Բրազիլիայի քաղաքացիներին։